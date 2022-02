Mediobanca, nel primo semestre conti record e wealth management in crescita (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mediobanca chiude il primo semestre dell’esercizio 2021-2022 con un utile netto di 526 milioni di euro, in aumento del 28% su base annua, e sopra il consensus degli analisti, indicato a 482 milioni. I ricavi dell’istituto di piazzetta Cuccia ammontano a 1.459 milioni, con un incremento del 12% su base annua, con il margine di interesse a 734 milioni, in crescita del 2%, e le commissioni a 443 milioni, con un balzo del 16% per la crescita del wealth management (+33%) e del Corporate & Investment Banking (+9%). L’utile netto, ha commentato l’amministratore delegato Alberto Nagel, è “un nuovo record del risultato del primo semestre per Mediobanca. Alla fine del primo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –chiude ildell’esercizio 2021-2022 con un utile netto di 526 milioni di euro, in aumento del 28% su base annua, e sopra il consensus degli analisti, indicato a 482 milioni. I ricavi dell’istituto di piazzetta Cuccia ammontano a 1.459 milioni, con un incremento del 12% su base annua, con il margine di interesse a 734 milioni, indel 2%, e le commissioni a 443 milioni, con un balzo del 16% per ladel(+33%) e del Corporate & Investment Banking (+9%). L’utile netto, ha commentato l’amministratore delegato Alberto Nagel, è “un nuovodel risultato delper. Alla fine del...

