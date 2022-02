Manila ko dopo il commento di Kabir: “Hai fatto cose cattive” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Durante la puntata del Grande Fratello VIP 6, Manila e Kabir si sono scontrati, con toni pacati, ma con parole importanti, in sede di nomination. Tra i due c’è stato a quanto pare un allontanamento che poche ore fa ha portato anche a un faccia a faccia che ha lasciato la vippona parecchio perplessa. Non si aspettava infatti che Kabir potesse commentare con determinate parole quanto successo negli ultimi giorni. Dello stesso avviso anche Lulù e Miriana che sono rimaste parecchio basite dalle parole di Kabir, non riuscendo tra l’altro a capire come mai, l’attore, si sia arrabbiato così tanto con Manila. “Mi hai sorpreso, tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive” ha detto Kabir a Manila. Da lei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Durante la puntata del Grande Fratello VIP 6,si sono scontrati, con toni pacati, ma con parole importanti, in sede di nomination. Tra i due c’è stato a quanto pare un allontanamento che poche ore fa ha portato anche a un faccia a faccia che ha lasciato la vippona parecchio perplessa. Non si aspettava infatti chepotesse commentare con determinate parole quanto successo negli ultimi giorni. Dello stesso avviso anche Lulù e Miriana che sono rimaste parecchio basite dalle parole di, non riuscendo tra l’altro a capire come mai, l’attore, si sia arrabbiato così tanto con. “Mi hai sorpreso, tu hai dettodolci ma hai” ha detto. Da lei ...

