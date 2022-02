LIVE Snowboardcross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Michela Moioli subito in testa nella prima seeding run! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.10 Alle sue spalle la britannica Charlotte Bankes in 1:22.72 (+0.53). 04.06 Michela Moioli si porta in testa in 1:22.19!!! Snowboardcross – 04.03 In testa la statunitense Stacy Gaskill in 1:23.14. 04.00 Al via la prima manche delle seeding run. 03.50 Proveranno a coronare la loro strada verso la big final a quattro, infatti, altre tre azzurre, vale a dire Sofia Belingheri, Caterina Carpano e Francesca Gallina, le quali proveranno a sorprendere per portare magari più di un’italiana all’ultimo atto che assegnerà le medaglie. 03.40 Quattro le italiane presenti, ma le maggiori speranze sono riposte sulla portabandiera azzurra, Michela Moioli, che a Cortina ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.10 Alle sue spalle la britannica Charlotte Bankes in 1:22.72 (+0.53). 04.06si porta inin 1:22.19!!!– 04.03 Inla statunitense Stacy Gaskill in 1:23.14. 04.00 Al via lamanche dellerun. 03.50 Proveranno a coronare la loro strada verso la big final a quattro, infatti, altre tre azzurre, vale a dire Sofia Belingheri, Caterina Carpano e Francesca Gallina, le quali proveranno a sorprendere per portare magari più di un’italiana all’ultimo atto che assegnerà le medaglie. 03.40 Quattro le italiane presenti, ma le maggiori speranze sono riposte sulla portabandiera azzurra,, che a Cortina ...

