Lercio risponde a Codacons sull'attacco a Papa Francesco: "Vi riveliamo una cosa..." (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lercio e l'articolo su Papa Francesco: il sito satirico pubblica un post dove risponde alla richiesta di smentita del Codacons: 'Vi riveliamo una cosa...'. Lercio ha recentemente risposto alla richiesta di smentita del Codacons relativa ad un post su Papa Francesco pubblicato dal noto sito Web; il titolo della pagina satirica sarebbe il seguente: "Ha detto 'Dio, Cristo', Codacons contro l'intervento di Papa Francesco in tv da Fazio". Dope averlo letto, qualcuno all'interno dell'associazione deve aver sentito l'esigenza di chiedere alla redazione di "smentire il loro comunicato ufficiale". "Trattandosi di un argomento estremamente delicato e considerati ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 febbraio 2022)e l'articolo su: il sito satirico pubblica un post dovealla richiesta di smentita del: 'Viuna...'.ha recentemente risposto alla richiesta di smentita delrelativa ad un post supubblicato dal noto sito Web; il titolo della pagina satirica sarebbe il seguente: "Ha detto 'Dio, Cristo',contro l'intervento diin tv da Fazio". Dope averlo letto, qualcuno all'interno dell'associazione deve aver sentito l'esigenza di chiedere alla redazione di "smentire il loro comunicato ufficiale". "Trattandosi di un argomento estremamente delicato e considerati ...

