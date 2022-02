“L’afobia esiste Noi esistiamo!“ | il grido delle persone asessuali e aromantiche

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se in Italia l’affossamento del ddl Zan ci ha mostrato chiaramente e senza edulcorazioni tutte le difficoltà del nostro Paese di comprendere l’importanza di parlare, anche sul piano legislativo, di omobitransfobia, pere aromantici le cose vanno persino peggio.tà, aromanticismo e afobia sono infatti totalmente invisibili agli occhi non solo della società nel suo complesso, ma anche di quello stesso ddl Zan che non li comprende tra le situazioni meritevoli di essere tutelate dalle discriminazioni. Eppure, esistono gruppi e associazioni che mostrano esattamente il contrario, e comesia tutt’altro che un “caso isolato”; proprio perché aromanticismo età sono oggetto di oppressioni sistematiche a livello socioculturale, o di pregiudizi spesso interiorizzati dalla stessa comunità ...