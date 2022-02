Kabir Bedi tranciante contro Manila Nazzaro e lei non ci sta! VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)è un personaggio rivelazione di questo Grande Fratello Vip 6. Un attore indiano di 76 anni che non è andato nel reality di Canale 5 per “farsi la vacanza”, ma partecipa attivamente e con grande lucidità alle dinamiche interne. Lunedì abbiamo visto la sua discussione conperché ultimamente ha avuto un atteggiamento diverso verso di lui. Durante la diretta lei l’ha mandato in nomination e all’attore questo non è andato per niente bene.affrontaCon il suo solito modo di fare schietto e pacato il Sandokan del Grande Fratello ha affrontato la concorrente: “Non è tuo dovere cucinare per me, ma se lo fai per Katia, per Giucas, Davide ecc. e non per me, io avevo ragione di pensare ‘Perché?’. Poi tu mi hai ...