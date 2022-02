Fondazione ‘Romano’, mercoledì 16 febbraio appuntamento con Gianluca Abbruzzese (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutimercoledì 16 febbraio 2022, alle ore 19.00, la Fondazione Gerardino Romano ospita l’imprenditore digitale Gianluca Abbruzzese e il suo libro “La mente che innova”, Dario Flaccovio Editore 2021. Dialoga con l’autore il giornalista Gianrolando Scaringi, modera l’incontro Maria Teresa Imparato, Presidente della Fondazione Gerardino Romano. L’appuntamento è online, in diretta sulla pagina facebook FGR, al seguente link https://www.facebook.com/FondazioneFGR La prima definizione che viene data al testo è la seguente: “Cassetta degli attrezzi per accelerare il cambiamento”. Cambiamento nel modo di comunicare, lavorare, interagire. In qualsiasi ambito, soprattutto quello aziendale, settore particolarmente influenzato dalla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti162022, alle ore 19.00, laGerardino Romano ospita l’imprenditore digitalee il suo libro “La mente che innova”, Dario Flaccovio Editore 2021. Dialoga con l’autore il giornalista Gianrolando Scaringi, modera l’incontro Maria Teresa Imparato, Presidente dellaGerardino Romano. L’è online, in diretta sulla pagina facebook FGR, al seguente link https://www.facebook.com/FGR La prima definizione che viene data al testo è la seguente: “Cassetta degli attrezzi per accelerare il cambiamento”. Cambiamento nel modo di comunicare, lavorare, interagire. In qualsiasi ambito, soprattutto quello aziendale, settore particolarmente influenzato dalla ...

