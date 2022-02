“È morta in quel modo”. Cartabianca, Mauro Corona si commuove in diretta: “Tanto dolore” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Attimi di commozione a Cartabianca per Mauro Corona, ospite di Bianca Berlinguer. Nel programma si parla dello straziante caso di Como. Ci troviamo all’interno della puntata di martedì 8 febbraio su Rai 3. Qui lo scrittore ricorda quanto accaduto in questi giorni: una signora, Marinella Beretta, è stata trovata morta in casa da due anni. Una vicenda che non ha lasciato indifferente Corona, che – ospite della Berlinguer – si lascia andare a un lungo sfogo: “L’anziana trovata morta in casa dopo due anni?”. E ancora Mauro Corona: “La malinconia di un dolore e di una tristezza perché nemmeno più la morte ha la dignità di essere accompagnata e accudita. Una morte in solitudine, disperata e silenziosa”. Come ricorderete, venerdì scorso, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Attimi di commozione aper, ospite di Bianca Berlinguer. Nel programma si parla dello straziante caso di Como. Ci troviamo all’interno della puntata di martedì 8 febbraio su Rai 3. Qui lo scrittore ricorda quanto accaduto in questi giorni: una signora, Marinella Beretta, è stata trovatain casa da due anni. Una vicenda che non ha lasciato indifferente, che – ospite della Berlinguer – si lascia andare a un lungo sfogo: “L’anziana trovatain casa dopo due anni?”. E ancora: “La malinconia di une di una tristezza perché nemmeno più la morte ha la dignità di essere accompagnata e accudita. Una morte in solitudine, disperata e silenziosa”. Come ricorderete, venerdì scorso, ...

