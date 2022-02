Draghi a Genova annuncia “interventi ampi” contro il caro bollette | i sindaci spengono i monumenti per protesta

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio Marioè stato a, dove ha potuto visitare la città e riportare al centro dell’agenda il piano per il Pnrr. Non è stato l’unico tema affrontato da, che hato “dia portata”il rindelle. L’alzamento dei costi dell’energia sta toccando duramente le famiglie italiane e, per richiamare l’attenzione del governo sul problema, idi alcune città italiane hanno deciso di spegnere iper mezz’ora giovedì 10 febbraio.: il ricordo del Ponte Morandi Marioè stato oggi a, un’uscita pubblica forse per ...

Palazzo_Chigi : Draghi a #Genova: Un'Italia affidabile, fiduciosa nelle proprie capacità; un'Italia dei giovani e delle donne; un'I… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi è in visita a #Genova. Nella sua prima tappa al Porto ha incontrato le autorità locali e ha po… - Palazzo_Chigi : Draghi a #Genova: La storia recente della città e il coraggio dei genovesi ci mostrano come ripartire dopo una trag…

Sarebbe questo l'intervento di "ampia portata" di cui ha parlato ieri il premier Marioda. Lo conferma la sottosegretaria all'Economia Maria Cecilia Guerra (Leu): "Per il primo ... Identificati dalla Digos. Ad attendere il premier nell'area del Porto Antico, alcuni cittadini che lo hanno applaudito ma anche un paio di contestatori che gli… Il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato a Genova, dove ha potuto visitare la città e riportare al centro dell'agenda il piano per il Pnrr. Non è stato l'unico tema affrontato da Draghi, che ...