Covid Gb oggi | 68 214 contagi e 276 morti in un giorno

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 101.864 casi e 415 morti ?? - SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - SkyTG24 : #Covid19, news. Da venerdì stop a mascherine all’aperto, ad aprile anche al chiuso. LIVE - zazoomblog : Covid oggi Sicilia 7.159 contagi e 57 morti: bollettino 9 febbraio - #Covid #Sicilia #7.159 #contagi - Camy391023221 : RT @fdragoni: 'Non mi rivedo nei numeri della Liguria e sono sicuro che molta meno gente oggi muore di Covid e sempre più persone muoiono p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

I dati rilanciatida diversi quotidiani - da "La Stampa" al "Corriere della Sera" con Milena ...non bloccare un settore in ampia ripresa dopo i due anni terribili delle restrizioni per. Nel ...Leggi ancheIsraele, contagi rallentano(Teleborsa) - Sono 81.367 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute (ieri erano stati 101.864). Le vittime sono invece 384, mentre ieri erano state 415. I ...In virtù della pubblicazione del Protocollo F.I.G.C. per il contenimento dell’emergenza Covid-19, recepito dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Comitato Regionale F.I.G.C. Campania, l’A.S.D. Calcio ...