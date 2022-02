Al via le riprese di The Handmaid’s Tale 5? Il primo episodio “è fantastico” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sembra proprio che The Handmaid’s Tale 5 sia appena entrata in produzione. Nonostante Hulu non abbia ancora annunciato l’inizio delle riprese della nuova stagione, diversi volti del cast hanno lasciato intendere come ormai il set della serie distopica ispirata al romanzo omonimo di Margaret Atwood abbia riaperto i battenti. The Handmaid’s Tale 5 potrebbe arrivare entro la fine del 2022, dopo la conclusione della quarta stagione nel giugno 2021. L’attore O-T Fagbenle ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui appare, con un finto pancione, insieme alla protagonista Elisabeth Moss, invitando gli utenti ad indovinare dove si trovi: l’hashtag 2022 e la sigla THT5 lasciano intendere che la produzione è ormai partita. I due attori di The Handmaid’s Tale 5, grandi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sembra proprio che The5 sia appena entrata in produzione. Nonostante Hulu non abbia ancora annunciato l’inizio delledella nuova stagione, diversi volti del cast hanno lasciato intendere come ormai il set della serie distopica ispirata al romanzo omonimo di Margaret Atwood abbia riaperto i battenti. The5 potrebbe arrivare entro la fine del 2022, dopo la conclusione della quarta stagione nel giugno 2021. L’attore O-T Fagbenle ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui appare, con un finto pancione, insieme alla protagonista Elisabeth Moss, invitando gli utenti ad indovinare dove si trovi: l’hashtag 2022 e la sigla THT5 lasciano intendere che la produzione è ormai partita. I due attori di The5, grandi ...

Advertising

NaghmehDar : RT @UnitedYaman: Non abbiamo potuto aspettare, siamo corsi nello store #Marlú più vicino per acquistare la limited edition Mania di Can Yam… - NDarghahi : RT @UnitedYaman: Non abbiamo potuto aspettare, siamo corsi nello store #Marlú più vicino per acquistare la limited edition Mania di Can Yam… - UrszulaRozinska : RT @UnitedYaman: Non abbiamo potuto aspettare, siamo corsi nello store #Marlú più vicino per acquistare la limited edition Mania di Can Yam… - PRosati1974 : RT @UnitedYaman: Non abbiamo potuto aspettare, siamo corsi nello store #Marlú più vicino per acquistare la limited edition Mania di Can Yam… - LSTAR_916 : RT @UnitedYaman: Non abbiamo potuto aspettare, siamo corsi nello store #Marlú più vicino per acquistare la limited edition Mania di Can Yam… -

Ultime Notizie dalla rete : via riprese Lo scontro sull'agricoltura biodinamica interviene il Quirinale, stop alla legge ... che a più riprese ha invitato i parlamentari a "votare con conoscenza e competenza", chiedendo la "... E allora quei due emendamenti potrebbero rivelarsi a sorpresa la via d'uscita per eliminare la ...

Anziano vittima di moto pirata: individuati e denunciati gli autori ... e omissione di soccorso in concorso, che lo scorso 2 febbraio, a bordo di una moto, in via Verdi, ... è stata avviata inizialmente dalla visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza,...

Provincia L'Aquila:patrocinio film 'La Seconda Via',riprese - Abruzzo Agenzia ANSA Via Emilia, due milioni di occupati e 93mila in cerca di un contratto L’ultima indagine Istat che si riferisce al terzo trimestre dell’anno che ci siamo messi alle spalle fa una esatta radiografia di quanto sta accadendo in regione con i disoccupati appena al 4,4% ...

Al via il TROFEO MULTIDISCIPLINARE 2022 Nella multidisciplinarità, si confermano le gare a giudizio di Dressage id20-30 e E60-80, con le nuove riprese rev.2022; ed il salto ostacoli con l'invito al salto e le categorie L40-60-70. Le ...

... che a piùha invitato i parlamentari a "votare con conoscenza e competenza", chiedendo la "... E allora quei due emendamenti potrebbero rivelarsi a sorpresa lad'uscita per eliminare la ...... e omissione di soccorso in concorso, che lo scorso 2 febbraio, a bordo di una moto, inVerdi, ... è stata avviata inizialmente dalla visione delle immaginidal sistema di videosorveglianza,...L’ultima indagine Istat che si riferisce al terzo trimestre dell’anno che ci siamo messi alle spalle fa una esatta radiografia di quanto sta accadendo in regione con i disoccupati appena al 4,4% ...Nella multidisciplinarità, si confermano le gare a giudizio di Dressage id20-30 e E60-80, con le nuove riprese rev.2022; ed il salto ostacoli con l'invito al salto e le categorie L40-60-70. Le ...