Ucraina, Macron fa da mediatore: al Cremlino 5 ore di colloquio con Putin (Di martedì 8 febbraio 2022) Mosca – E’ durato oltre cinque ore il colloquio al Cremlino tra i presidenti di Russia e Francia, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. Al centro la situazione Ucraina. Putin ha detto nella conferenza stampa che ha tenuto al termine, che è “possibile” andare avanti su alcune delle proposte portate a Mosca dal presidente francese. “Diverse delle sue idee o proposte, di cui è forse troppo presto per parlare – sono utilizzabili per creare le basi per nostri ulteriori passi”, ha affermato. Putin, d’accordo con Macron, che oggi sarà a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymir Zelensky, ha ribadito che “non c’è alternativa agli accordi di Minsk” per una soluzione della guerra nel Donbass. Ma il presidente russo ha denunciato, ironizzando, che invece ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 8 febbraio 2022) Mosca – E’ durato oltre cinque ore ilaltra i presidenti di Russia e Francia, Vladimired Emmanuel. Al centro la situazioneha detto nella conferenza stampa che ha tenuto al termine, che è “possibile” andare avanti su alcune delle proposte portate a Mosca dal presidente francese. “Diverse delle sue idee o proposte, di cui è forse troppo presto per parlare – sono utilizzabili per creare le basi per nostri ulteriori passi”, ha affermato., d’accordo con, che oggi sarà a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymir Zelensky, ha ribadito che “non c’è alternativa agli accordi di Minsk” per una soluzione della guerra nel Donbass. Ma il presidente russo ha denunciato, ironizzando, che invece ...

