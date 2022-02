Traffico Roma del 08-02-2022 ore 09:30 (Di martedì 8 febbraio 2022) Luceverde Roma mai provati dalla redazione Buongiorno Traffico ancora intenso sulle principali strade cittadine permangono code sulla caccia e sulla Flaminia rispettivamente tra la storta e Tomba di Nerone Tra l’altro il bivio di Tor di Quinto cose sulla Trionfale da ipogeo degli Ottavi a Monte Mario stessa situazione lungo via di Casal del Marmo e sull’Aurelia con le code registrati dal raccordo a Piazza Irnerio sulla Salaria ancora coda dall’aeroporto dell’Urbe fino a Villa Ada sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Prenestina Sino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti concludi dal video con la Roma Fiumicino o all’uscita Tiburtina tutta la turbina della Romana quella cosa a partire ora da Viale Palmiro Togliatti fino alla tangenziale in tangenziale Ci sono ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022) Luceverdemai provati dalla redazione Buongiornoancora intenso sulle principali strade cittadine permangono code sulla caccia e sulla Flaminia rispettivamente tra la storta e Tomba di Nerone Tra l’altro il bivio di Tor di Quinto cose sulla Trionfale da ipogeo degli Ottavi a Monte Mario stessa situazione lungo via di Casal del Marmo e sull’Aurelia con le code registrati dal raccordo a Piazza Irnerio sulla Salaria ancora coda dall’aeroporto dell’Urbe fino a Villa Ada sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Prenestina Sino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti concludi dal video con laFiumicino o all’uscita Tiburtina tutta la turbina dellana quella cosa a partire ora da Viale Palmiro Togliatti fino alla tangenziale in tangenziale Ci sono ...

Advertising

fattoquotidiano : “Blocchiamo le strade contro il collasso del clima” Chi sono gli attivisti del movimento ambientalista @XrItaly che… - zazoomblog : Traffico Roma strade chiuse e bus deviati oggi 8 febbraio 2022: l’elenco completo - #Traffico #strade #chiuse… - zazoomblog : Traffico Roma del 08-02-2022 ore 09:00 - #Traffico #08-02-2022 #09:00 - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a via Aurelia Antica, tra via Aurelia-largo Tommaso Perassi e via di Torre Rossa. - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a via dei Prati Fiscali, tra largo Valtournanche e via Salaria-Villa Ada -