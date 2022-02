Star Trek: Picard 2, il trailer e la data di uscita su Prime Video (Di martedì 8 febbraio 2022) Prime Video ha condiviso il trailer di Star Trek: Picard 2, svelando inoltre la data di uscita sulla piattaforma di streaming. Star Trek: Picard 2 ha ora un trailer e una data di uscita su Prime Video: il 18 marzo. Il Video condiviso online dalla piattaforma di streaming mostra il protagonista interpretato da Patrick Stewart alle prese con una realtà che è stata spezzata e una divergenza che può creare seri problemi al tempo. La seconda stagione di Star Trek: Picard sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 febbraio 2022)ha condiviso ildi2, svelando inoltre ladisulla piattaforma di streaming.2 ha ora une unadisu: il 18 marzo. Ilcondiviso online dalla piattaforma di streaming mostra il protagonista interpretato da Patrick Stewart alle prese con una realtà che è stata spezzata e una divergenza che può creare seri problemi al tempo. La seconda stagione disarà disponibile in esclusiva suin tutto ...

