Ritorno amaro per Mourinho. Dzeko+Sanchez, la semifinale è di Inzaghi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Vince l’Inter, cade la Roma. Tra le due deluse dell’ultimo turno di campionato, vince quella con più qualità. Un gol per tempo di Dzeko e Sanchez permettono a Simone Inzaghi di conquistare la semifinale in una San Siro tutta per il suo collega. Ma nel giorno del Ritorno di Josè Mourinho, l’Inter fa il suo e stavolta non subisce rimonte: secco 2-0 e pass in tasca. La Roma non passa i quarti da cinque anni. Dopo tre eliminazioni consecutive in questo turno, l’Inter ha superato gli ultimi due quarti di finale di Coppa Italia disputati e si conferma. La sconfitta nel derby è già nel passato dell’Inter capolista e che ora vuole voltare pagina. La sfida del quarto di finale di Coppa Italia nei primi minuti sembrava ricalcare il copione della sfida di campionato dell’andata. Inter totale, Roma ancora negli spogliatoi. Come ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Vince l’Inter, cade la Roma. Tra le due deluse dell’ultimo turno di campionato, vince quella con più qualità. Un gol per tempo di Dzeko e Sanchez permettono a Simonedi conquistare lain una San Siro tutta per il suo collega. Ma nel giorno deldi Josè, l’Inter fa il suo e stavolta non subisce rimonte: secco 2-0 e pass in tasca. La Roma non passa i quarti da cinque anni. Dopo tre eliminazioni consecutive in questo turno, l’Inter ha superato gli ultimi due quarti di finale di Coppa Italia disputati e si conferma. La sconfitta nel derby è già nel passato dell’Inter capolista e che ora vuole voltare pagina. La sfida del quarto di finale di Coppa Italia nei primi minuti sembrava ricalcare il copione della sfida di campionato dell’andata. Inter totale, Roma ancora negli spogliatoi. Come ...

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno amaro Inter in semifinale di Coppa Italia, battuta la Roma 2 - 0 A San Siro decidono le reti di Dzeko e Sanchez, che rendono amaro il ritorno da avversario di José Mourinho in quella che è stata la sua casa per un paio di anni, dove ha portato pesanti trofei (...

Giannotti carica la Med Store Tunit: "Sono gli avversari a doversi preoccupare di noi" ...la Tinet Prata di Pordenone alle 20.30 per il recupero della prima giornata del girone di ritorno. ... Abbiamo mandato giù un boccone amaro ma ora guardiamo avanti, ogni sfida che ci aspetta è importante ...

Ritorno amaro per il Sol Lega Pallavolo Serie A Ritorno amaro per Mourinho. Dzeko+Sanchez, la semifinale è di Inzaghi Ritorno amaro per Josè Mourinho a San Siro. Dzeko+Sanchez, la semifinale è di Simone Inzaghi. Prova ottima per i nerazzurri ...

Inzaghi: “Complimenti alla squadra. Bastoni? Spero di non perderlo per troppo tempo” Una vittoria di autorità, con la quale cancellare l'amarezza del derby e proiettarsi alle semifinali di Coppa Italia grazie alle reti capolavoro di Edin Dzeko e Alexis Sanchez: l'Inter stende la Roma ...

