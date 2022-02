Reacher, intervista a WIlla Fitzgerald: "Roscoe è alla pari di Reacher, non una damigella in difficoltà" (Di martedì 8 febbraio 2022) La video intervista a WIlla Fitzgerald, che interpreta Roscoe la protagonista femminile che affianca Alan Ritchson nella serie Reacher, su Amazon Prime Video dal 4 febbraio 2022. Non sono stati solo l'attore protagonista Alan Ritchson, lo showrunner Nick Santora e l'autore dei libri originali Lee Child a presentarci e raccontarci il dietro le quinte della realizzazione di Reacher, la prima serie tratta dai romanzi con protagonista Jack Reacher dopo i due tentativi di portarlo al cinema con Tom Cruise. I fan sicuramente apprezzeranno l'essere maggiormente fedeli alla controparte cartacea in questa prima stagione, tratta dal primo romanzo della saga, Zona Pericolosa (Killing Floor). Abbiamo incontrato via ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 febbraio 2022) La video, che interpretala protagonista femminile che affianca Alan Ritchson nella serie, su Amazon Prime Video dal 4 febbraio 2022. Non sono stati solo l'attore protagonista Alan Ritchson, lo showrunner Nick Santora e l'autore dei libri originali Lee Child a presentarci e raccontarci il dietro le quinte della realizzazione di, la prima serie tratta dai romanzi con protagonista Jackdopo i due tentativi di portarlo al cinema con Tom Cruise. I fan sicuramente apprezzeranno l'essere maggiormente fedelicontroparte cartacea in questa prima stagione, tratta dal primo romanzo della saga, Zona Pericolosa (Killing Floor). Abbiamo incontrato via ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Reacher, intervista a WIlla Fitzgerald: 'Roscoe è alla pari di Reacher, non una damigella in difficoltà'… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Reacher, Alan Ritchson: 'Ho memorizzato le battute degli altri per essere un passo avanti come Jack'… -