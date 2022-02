Non mi sento all’altezza delle altre donne (Di martedì 8 febbraio 2022) Ho 32 anni, sposata da due, senza figli. Lavoro come ragioniera in una piccola azienda. Più il tempo passa, meno mi sento all’altezza delle altre donne. Incontro amiche che fanno lavori soddisfacenti e remunerativi mentre io ho a che fare solo con i numeri e ho uno stipendio modesto. Poi loro sono carine, curate, alla moda mentre io sono scialba e anonima. Non reggo il confronto con le altre. E ho paura di non riuscire a tenermi il mio compagno, che lavora in un posto dove ci sono tante donne interessanti (e con figli) al contrario di me. Misty Che gran confusione regna nell’animo dell’amica che ci ha scritto – e in quello di tante che si sentono “misty” come lei, ovvero annebbiate, confuse, indistinte. È una situazione di frustrazione che intossica la ... Leggi su dilei (Di martedì 8 febbraio 2022) Ho 32 anni, sposata da due, senza figli. Lavoro come ragioniera in una piccola azienda. Più il tempo passa, meno mi. Incontro amiche che fanno lavori soddisfacenti e remunerativi mentre io ho a che fare solo con i numeri e ho uno stipendio modesto. Poi loro sono carine, curate, alla moda mentre io sono scialba e anonima. Non reggo il confronto con le. E ho paura di non riuscire a tenermi il mio compagno, che lavora in un posto dove ci sono tanteinteressanti (e con figli) al contrario di me. Misty Che gran confusione regna nell’animo dell’amica che ci ha scritto – e in quello di tante che sino “misty” come lei, ovvero annebbiate, confuse, indistinte. È una situazione di frustrazione che intossica la ...

