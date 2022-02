Nomination Oscar 2022, Sorrentino candidato con 'È stata la mano di Dio' (Di martedì 8 febbraio 2022) Il film di Paolo Sorrentino 'E' stata la mano di Dio' è candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Lo ha annunciato l'Academy Awards che sta svelando le candidature alle prestigiose ... Leggi su quotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Il film di Paolo'E'ladi Dio' èaglicome miglior film internazionale. Lo ha annunciato l'Academy Awards che sta svelando le candidature alle prestigiose ...

Oscar: Sorrentino , felicissimo, è già una grande vittoria ... l'ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre", commenta a caldo Paolo Sorrentino che ha avuto la nomination agli Oscar come miglior ...

