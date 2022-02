Mascherine: dall’11 febbraio non saranno più obbligatorie all’aperto (Di martedì 8 febbraio 2022) Sta per arrivare anche l’11 febbraio e da quel giorno non sarà più previsto l’obbligo per le Mascherine all’aperto, a prescindere dal colore della Regione. A confermarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto nella trasmissione Tagadà su La7: “Sono certo che dall’11 di febbraio in Italia cadrà l’obbligo di mascherina all’aperto non solo per le zone bianche, ma per l’intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza”. È prevista anche una possibile riapertura delle discoteche e un cambio di capienza negli stadi. Circa le vaccinazioni, per fine marzo è previsto il completamento delle terze dosi. Quanti sono gli italiani positivi al Covid? Sono sotto i due milioni gli italiani attualmente positivi al Covid: ... Leggi su zon (Di martedì 8 febbraio 2022) Sta per arrivare anche l’11e da quel giorno non sarà più previsto l’obbligo per le, a prescindere dal colore della Regione. A confermarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto nella trasmissione Tagadà su La7: “Sono certo chediin Italia cadrà l’obbligo di mascherinanon solo per le zone bianche, ma per l’intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza”. È prevista anche una possibile riapertura delle discoteche e un cambio di capienza negli stadi. Circa le vaccinazioni, per fine marzo è previsto il completamento delle terze dosi. Quanti sono gli italiani positivi al Covid? Sono sotto i due milioni gli italiani attualmente positivi al Covid: ...

