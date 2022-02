M5S, Conte ‘rilancia’ post Grillo: ‘Ti voteremo di nuovo’, appoggio dei fan (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – post di Grillo subito ‘ripostato’ da Giuseppe Conte. Il presidente del M5S sui suoi canali social rilancia l’intervento del fondatore del movimento, dopo l’ordinanza del tribunale di Napoli che ha azzerato le cariche dei Cinque Stelle, in cui l’ex premier viene direttamente chiamato in causa. “Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte”, scrive infatti Grillo. In meno di mezz’ora sono più di 400 i commenti nella pagina Facebook di Conte. Quasi tutti invitano l’avvocato di Volturara Appula a non mollare, assicurando che la base confermerà il voto a suo favore. “Conte, con te. Ti rivotiamo, no problem”, scrive per prima Grazia, con un gioco di parole. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) –disubito ‘riato’ da Giuseppe. Il presidente del M5S sui suoi canali social rilancia l’intervento del fondatore del movimento, dopo l’ordinanza del tribunale di Napoli che ha azzerato le cariche dei Cinque Stelle, in cui l’ex premier viene direttamente chiamato in causa. “Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe”, scrive infatti. In meno di mezz’ora sono più di 400 i commenti nella pagina Facebook di. Quasi tutti invitano l’avvocato di Volturara Appula a non mollare, assicurando che la base confermerà il voto a suo favore. “, con te. Ti rivotiamo, no problem”, scrive per prima Grazia, con un gioco di parole. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

riotta : #M5s nato come partito dei giudici vede ora i giudici fare le pulci agli statuti interni. Conte e la Nemesi - marcodimaio : Siamo veramente di fronte ad una commedia: il tribunale di Napoli ha sospeso l'elezione di #Conte a leader e la mod… - petergomezblog : M5s, sospesi in via cautelare lo statuto e la nomina di Giuseppe Conte come presidente: accolto il ricorso di un gr… - bettabettanesi : MOVIMENTO CINQUE #M5S STELLE ALLO SFASCIO - MaxLandra : RT @gladiatoremassi: Bollette alle stelle, arresti in tutti i partiti, ma la casta e i vari #giannini si concentrano su una questione prett… -