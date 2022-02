Lo Spezia allunga la striscia positiva. Gara tesa, a Salerno un altro punto salvezza (Di martedì 8 febbraio 2022) Quarto risultato utile consecutivo per le Aquile: i punti in classifica ora sono 26 e la zona retrocessione rimane distante 8 punti Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 8 febbraio 2022) Quarto risultato utile consecutivo per le Aquile: i punti in classifica ora sono 26 e la zona retrocessione rimane distante 8 punti

Advertising

Fds1988 : RT @GiacomoPiazza5: Milan perde con lo Spezia. 'Vogliono favorire la Juve per la Champions', mica l'Inter che allunga. Inter che perde col… - Alessan43626162 : RT @GiacomoPiazza5: Milan perde con lo Spezia. 'Vogliono favorire la Juve per la Champions', mica l'Inter che allunga. Inter che perde col… - Giovann14793883 : RT @GiacomoPiazza5: Milan perde con lo Spezia. 'Vogliono favorire la Juve per la Champions', mica l'Inter che allunga. Inter che perde col… - peseroforever : RT @GiacomoPiazza5: Milan perde con lo Spezia. 'Vogliono favorire la Juve per la Champions', mica l'Inter che allunga. Inter che perde col… - SilviaPrato1 : RT @GiacomoPiazza5: Milan perde con lo Spezia. 'Vogliono favorire la Juve per la Champions', mica l'Inter che allunga. Inter che perde col… -