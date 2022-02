LIVE Sci di fondo, Sprint Pechino 2022 in DIRETTA: Pellegrino vola in finale! Fuori ai quarti le azzurre (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01: E’ il momento della finale femminile. Tra poco in pista Sundling (Swe), Dahlqvist (Swe), Faehndrich (Sui), Brennan (Usa), Diggins (Usa), Ribom (Swe) 12.58: Incredibile!!! Seconda batteria velocissima e passano in quattro dalla seconda semifinale. Vince Terentev davanti a Maki, poi ci sono anche Svensson e Maltsev che aveva fatto il ritmo duro nella prima parte. Fuori Ustiugov e Jouve! 12.54: Al via nella seconda semifinale maschile: Taugboel (Nor), Valnes (Nor), Svensson (Swe), Maltsev (Rus), Maki (Fin), Terentev (Rus) 12.52: Terzo posto per Jouve e quarto per Ustiugov che sperano nella finale 12.51: E’ FINALEEEEEEEEEEEEEEEEE PellegrinoOOOOOOOOOOOO!!! Che volata incredibile!! L’azzurro l’ha vinta davanti a Klaebo! Splendido l’azzurro 12.47: CI SIAMO! ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01: E’ il momento della finale femminile. Tra poco in pista Sundling (Swe), Dahlqvist (Swe), Faehndrich (Sui), Brennan (Usa), Diggins (Usa), Ribom (Swe) 12.58: Incredibile!!! Seconda batteria velocissima e passano in quattro dalla seconda semifinale. Vince Terentev davanti a Maki, poi ci sono anche Svensson e Maltsev che aveva fatto il ritmo duro nella prima parte.Ustiugov e Jouve! 12.54: Al via nella seconda semifinale maschile: Taugboel (Nor), Valnes (Nor), Svensson (Swe), Maltsev (Rus), Maki (Fin), Terentev (Rus) 12.52: Terzo posto per Jouve e quarto per Ustiugov che sperano nella finale 12.51: E’ FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOOO!!! Cheta incredibile!! L’azzurro l’ha vinta davanti a Klaebo! Splendido l’azzurro 12.47: CI SIAMO! ...

