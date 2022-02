LIVE – Pechino 2022, sci di fondo: sprint maschile e femminile (DIRETTA) (Di martedì 8 febbraio 2022) La DIRETTA testuale dello sprint maschile e femminile di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Dopo lo Skiathlon si torna in pista per un lungo appuntamento che vedrà in gara sia donne che uomini. Atleti al via dalle ore 9 italiane (ore 16 locali) con le qualificazioni femminili, per poi finire alle ore 13 italiane (ore 20 locali) con la finale maschile. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Latestuale dellodi sci dialle Olimpiadi invernali di. Dopo lo Skiathlon si torna in pista per un lungo appuntamento che vedrà in gara sia donne che uomini. Atleti al via dalle ore 9 italiane (ore 16 locali) con le qualificazioni femminili, per poi finire alle ore 13 italiane (ore 20 locali) con la finale. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO IL REGOLAMENTO AGGIORNA LASportFace.

