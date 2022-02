Hogwarts Legacy, grazie a un “incantus” abbiamo la possibile data di lancio (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ stata forse svelata, ovviamente per errore, la data di messa in commercio di Hogwarts Legacy, il videogioco esclusiva per Playstation 5, che come si può intuire dal titolo, regala le magie del mondo di Harry Potter. Hogwarts Legacy, 8/2/2022 – Computermagazine.itDa quando l’RPG sviluppato da Avalanche Studios è stato annunciato, a settembre di due anni fa, si sono accesi inesorabilmente riflettori sullo stesso, e sono state numerose le indiscrezioni che si sono susseguite nel corso degli ultimi due anni. Fra le tante, anche quelle di un possibile sviluppo a rilento del videogame che ovviamente ha destato una certa preoccupazione fra i numerosi giocatori in attesa di mettere il proprio pad sul titolo in questione. Hogwarts Legacy, ... Leggi su computermagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ stata forse svelata, ovviamente per errore, ladi messa in commercio di, il videogioco esclusiva per Playstation 5, che come si può intuire dal titolo, regala le magie del mondo di Harry Potter., 8/2/2022 – Computermagazine.itDa quando l’RPG sviluppato da Avalanche Studios è stato annunciato, a settembre di due anni fa, si sono accesi inesorabilmente riflettori sullo stesso, e sono state numerose le indiscrezioni che si sono susseguite nel corso degli ultimi due anni. Fra le tante, anche quelle di unsviluppo a rilento del videogame che ovviamente ha destato una certa preoccupazione fra i numerosi giocatori in attesa di mettere il proprio pad sul titolo in questione., ...

Advertising

beasyko : Si però io è da due anni che sto aspettando Hogwarts Legacy - HDblog : RT @HDblog: Hogwarts Legacy, per errore (o per magia?) spunta la possibile data di lancio - telodogratis : Hogwarts Legacy, per errore (o per magia?) spunta la possibile data di lancio - gigibeltrame : Hogwarts Legacy, per errore (o per magia?) spunta la possibile data di lancio #digilosofia - Albus961 : RT @HDblog: Hogwarts Legacy, per errore (o per magia?) spunta la possibile data di lancio -