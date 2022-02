Gli Strange days di Sanremo Scrive Zanini

(Di martedì 8 febbraio 2022) Quest’anno la “settimana santa” diè stata più estraniante del solito. E non solo a causa “dell’ambaradam spettacolare” raccontato nell’eccellente Fenomenologia didi Pino Pisicchio su Formiche.net. No, c’era dell’altro. Era come se alcuni alieni fossero apparsi fugacemente durante le serate della diretta dal teatro Ariston, facendo sentire allo stesso tempo la loro presenza nelle strade di una Roma semi deserta e sfiancata da due anni di pandemia. All’inizio ho associato questa particolare sensazione alle sagome senza volto che camminavano frettolosamente in strada; la loro andatura veloce, quasi fossero in fuga, i loro occhi sbarrati a compensare la mancanza d’ossigeno provocata dalle mascherine, congiuravano a creare un’atmosfera bizzarra e inquietante. Un’aria che mi ha ricordato, il ...

GabrielliGio : @strange_days_82 @Capezzone Non riesco a capire il suo punto di vista, Capezzone: 'sto benissimo senza un sintomo e… - CarlottaMarche7 : RT @antonellacirce1: @Capezzone @QRepubblica @strange_days_82 Il lasciapassare e’ solo una gratificazione di persone frustrate dalla vita!… - MatteoLgt : @strange_days_82 Comincio a pensare che se questa gente continua a ignorare la volontá di tanti cittadini e continu… - Luigiantonio80 : @strange_days_82 @Capezzone Mia nonna diceva che chi ha la pancia piena non capisce le ragioni di chi ha fame. Labb… - ElisBethFra82 : @Capezzone @QRepubblica @strange_days_82 Considerazioni azzeccate.... Ma mi domando se gli altri giornalisti vivano sulle nuvole o cosa?!?! -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Strange

... Naomi Donne e Julia Vernon Dune - Donald Mowat, Love Larson e Eva von Bahrocchi di Tammy Faye ...Brendle The dress di Tadeusz ysiak The long goodbye di Aneil Karia On my mind di Martin- ...... che ha ricevuto candidature anche come Miglior Film, perinterpreti Benedict Cumberbatch, ... The Long Goodbye Aneil Karia e Riz Ahmed; On My Mind Martin- Hansen e Kim Magnusson; Please ...Solamente qualche giorno fa Amazon ha condiviso i primi poster della serie TV fantasy, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ... essere da meno e condividerà clip inedite di Doctor Strange in ...Gli ultimi concept art diffuso di Spider-Man: No Way Home rivelano il lavoro per wall-crawler nella Mirror Dimension per quella battaglia pazza contro Doctor Strange e versioni alternative di The ...