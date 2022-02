Federico Pellegrino vince l' argento nello sprint di fondo

Advertising

ItaliaTeam_it : ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Super volata, Federico Pellegrino sul podio di #Beijing2022!… - sportface2016 : +++FEDERICO #PELLEGRINO MEDAGLIA D'ARGENTOOOOOOO COME QUATTRO ANNI FA NELLA SPRINT DI #SCIDIFONDO+++ #Beijing2022 - sportface2016 : ANCORA ARGENTO! FEDERICO #PELLEGRINO STRAORDINARIO. CHE EMOZIONI A #BEIJING2022 - heavyrock70 : RT @vitasportivait: ? #Beijing2022 | #CrossCountrySkiing FANTASTICO CHICCOOOO ???? Federico #Pellegrino ???? bissa la medaglia d'argento di q… - FedericaAlliata : RT @ItaliaTeam_it: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Super volata, Federico Pellegrino sul podio di #Beijing2022! #It… -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Pellegrino

Eurosport IT

Arriva dallo sci di fondo un'altra medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Pechino 2022.ha vinto l'argento nella sprint a tecnica libera di sci di fondo confermando il secondo posto di quattro anni fa a PyeongChang. Il 31enne valdostano ha chiuso alle spalle del ...AGI -ha conquistato la medaglia d'argento nella gara sprint a tecnica libera delle Olimpiadi di Pechino . Il valdostano è stato preceduto dal fuoriclasse norvegese Johannes Klaebo. ...Federico Pellegrino ha conquistato una fantastica medaglia d’argento nella sprint in tecnica libera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurro si è inventata una fantastica magia sulle nevi ...di Claudio Franceschini). MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022/ Diretta risultati classifica: in testa la Cina. FEDERICO PELLEGRINO, SCI DI FONDO OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022: SEMIFINALE! di ...