Elisabetta Gregoraci compie 42 anni, ammiratore segreto compra una pagina del Corriere per farle gli auguri (Di martedì 8 febbraio 2022) Il gesto nel giorno del compleanno della showgirl di Soverato L’autore del costosissimo biglietto d’auguri ha preferito restare anonimo Selvaggia Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 8 febbraio 2022) Il gesto nel giorno del compleanno della showgirl di Soverato L’autore del costosissimo biglietto d’ha preferito restare anonimo Selvaggia Perizona Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci, ammiratore misterioso compra pagina Corriere della Sera per farle gli auguri Elisabetta Gregoraci oggi compie 42 anni. Un ammiratore segreto ha pagato il Corriere della Sera per pubblicare sul giornale un annuncio a pagina intera. Nell'annuncio, la showgirl appare sorridente. ...

