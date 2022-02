Da Vlahovic a Sensi | gli esordi con il botto

(Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Dall'o con ildi Dusane Denis Zakaria in maglia Juventus, a quello di Sergio Oliveira con la Roma, passando anche per i neo arrivati in casa Sampdoria Stefanoe Andrea Conti, subito decisivi a Marassi. Il mercato invernale di diversi club di Serie A ha iniziato a dare subito le prime importanti risposte. La più fragorosa sicuramente quella arrivata domenica sera dall'Allianz Stadium di Torino dove il 2-0 inflitto dalla Juve all'Hellas Verona ha portato la firma deglientie Zakaria. Due colpi, uno più importante dell'altro, che ripagano subito gli investimenti fatti dalla società e danno nuova linfa a una squadra che sembra aver cambiato ritmo e modo d'interpretare calcio.e Zakaria, oltre ai due gol, è come se ...

- 'È molto carico, lo si è visto domenica. Lo conosco dalla Nazionale, è sempre stato un ...- 'L'attaccante più forte in Serie A.è un giocatore giovane che sta facendo ...Candreva (voto 7,5 - 27 crediti) e(voto 8 - 12 crediti) illuminano la scena: il primo segna ...della sicurezza e il primo centro con la maglia della Juventus (stesso destino anche per, ...Sport - Poi la maglia, la foto… Ormai è la mia esultanza, si ricordano di me per quello. L'esultanza della boxe? Una promessa per il mio trainer'. TRASFERIMENTO A GENOVA - 'La Samp? Da un giorno ...