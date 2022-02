Advertising

GiovaQuez : Dal prossimo 11 febbraio in zona bianca niente più mascherine all'aperto. Costa: 'Successivamente ci sarà un'ordina… - MediasetTgcom24 : Covid, Costa: 'Prossima fase stop mascherine al chiuso e Green pass' - GiovaQuez : Costa: 'Via mascherine all'aperto dall'11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà nella giornata di g… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Costa: 'Prossima fase stop mascherine al chiuso e Green pass' - mistermeo : RT @MediasetTgcom24: Covid, Costa: 'Prossima fase stop mascherine al chiuso e Green pass' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Costa

'Ora è certo: via mascherine all'aperto dall'11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà nella giornata di giovedì 10 febbraio'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, sottolineando che 'ora siamo all'inizio di una nuova fase, con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il Green pass'.Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andreaa Oggi è un altro giorno su Rai 1. ... va considerato l'utilizzo di mascherine per il viso", per limitare la trasmissione di- 19, ...costa 700 dollari, ma "se non si sblocca la regola che impedisce di prescriverli ai medici di base, i più vicini ai pazienti, si rischia che un simile investimento non possa riuscire a ridurre il ...Continua, dunque, la posizione controcorrente del Presidente De Luca anche sulle ultime scelte di Speranza e Costa ... che a Roma per cancellare il Covid, rompano il termometro” queste ...