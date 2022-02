Come evolvono gli attacchi informatici (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - In una continua rincorsa tra guardie e ladri, attacco e difesa nella sicurezza informatica si evolvono continuamente. E continueranno a farlo anche nel 2022: ecco Come. Assalto al cloud Sia Trend Micro che Kaspersky prevedono una crescita degli attacchi alla nuvola. La ragione è semplice: sempre più aziende stanno adottando il cloud. Di conseguenza, potranno essere bersaglio di attacchi sofisticati e su larga scala. Il lavoro da remoto nel mirino “I criminali informatici – prevede Kaspersky - continueranno a utilizzare i computer di casa, non protetti o senza patch, dei dipendenti che lavorano da remoto per penetrare nelle reti aziendali”. Ransomware più sofisticati Se i ransomware sono stati protagonisti del 2021, sembrano voler mantenere il primato anche nell'anno in corso. Secondo Trend ... Leggi su agi (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - In una continua rincorsa tra guardie e ladri, attacco e difesa nella sicurezza informatica sicontinuamente. E continueranno a farlo anche nel 2022: ecco. Assalto al cloud Sia Trend Micro che Kaspersky prevedono una crescita deglialla nuvola. La ragione è semplice: sempre più aziende stanno adottando il cloud. Di conseguenza, potranno essere bersaglio disofisticati e su larga scala. Il lavoro da remoto nel mirino “I criminali– prevede Kaspersky - continueranno a utilizzare i computer di casa, non protetti o senza patch, dei dipendenti che lavorano da remoto per penetrare nelle reti aziendali”. Ransomware più sofisticati Se i ransomware sono stati protagonisti del 2021, sembrano voler mantenere il primato anche nell'anno in corso. Secondo Trend ...

