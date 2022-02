Arianna Fontana attacca la Federazione dopo l’oro | “Se le cose non cambiano non sarò a Cortina nel 2026”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) “Le Olimpiadi di Milano-nel? Ci ho pensato prima di venire qui. Per esserci, come atleta, devono cambiare un po’ di. Non rimetto me stessa, il mio allenatore, la mia famiglia nelle stessa situazione in cui siamo stati”., fresca campionessa olimpica nello short track in Cina (e vincitrice di dieci medaglie olimpiche, record italiano al femminile insieme a Stefania Belmondo), getta un’ombra sulla propria partecipazione alle Olimpiadi italiane tra quattro anni. La critica va alla Fisg, laitaliana sport del ghiaccio.Pyeongchang 2018, aveva scelto, come tecnico, il proprio marito, Anthony Lobello: “Sono stata bersagliata nella prima stagione. C’erano atleti maschi che mi puntavano in allenamento, ...