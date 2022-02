ABC lavora a uno spin-off di The Rookie | la serie con Nathan Fillion darà il via a un suo universo?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 8 febbraio 2022) Uno-off di Theè nei piani della ABC: e così l’dellacon protagonistapotrebbe espandersi oltre il dipartimento di polizia di Los Angeles. L’emittente americana ha annunciato che il potenziale progetto avrà come protagonista l’attrice Niecy Nash (Claws). Il suo personaggio verrà introdotto in due episodi di Thenei panni di Simone Clark, una forza della natura nonché la recluta più anziana nell’Accademia dell’FBI. Gli episodi prepareranno le basi per un potenziale-off di The, il cui titolo non è stato ancora annunciato, e dovrebbe andare in onda in autunno. Secondo i dettagli forniti da ABC, il progetto farà parte dello stessodella ...