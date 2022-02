Via le mascherine all’aperto dall’11 febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA – . Il Ministero ha infatti anticipato l’introduzione di misure meno restrittive per contrastare la pandemia nel nostro Paese, che attualmente è in una fase di sensibile discesa sul fronte dei contagi. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, all’Ansa, ha dichiarato che a breve sarà firmato ed emanato un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gualtieri annuncia: “Obbligo di mascherina nelle zone affollate di Roma” Obbligo di mascherine all’aperto nel Lazio Si valutano la mascherina all’aperto e il tampone ai vaccinati mascherine Ffp2 a 75 centesimi, c’è l’accordo Struttura Commissario-farmacie Johnson cancella le restrizioni: via mascherine e green pass Un piano sulla ventilazione meccanica ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA – . Il Ministero ha infatti anticipato l’introduzione di misure meno restrittive per contrastare la pandemia nel nostro Paese, che attualmente è in una fase di sensibile discesa sul fronte dei contagi. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, all’Ansa, ha dichiarato che a breve sarà firmato ed emanato un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gualtieri annuncia: “Obbligo di mascherina nelle zone affollate di Roma” Obbligo dinel Lazio Si valutano la mascherinae il tampone ai vaccinatiFfp2 a 75 centesimi, c’è l’accordo Struttura Commissario-farmacie Johnson cancella le restrizioni: viae green pass Un piano sulla ventilazione meccanica ...

Advertising

TgLa7 : #Costa, via mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 In arrivo provvedimento Ministero Salute - Agenzia_Ansa : 'L'ordinanza sulle mascherine da tenere all'aperto in zona bianca sicuramente non verrà prorogata', ha anticipato i… - fattoquotidiano : Sileri: “Da metà febbraio via obbligo delle mascherine all’aperto. Polemiche su mia frase? Era rivolta ai no vax co… - lucafaccio : Via le mascherine all’aperto, Costa: “Stop all’obbligo in tutta Italia dall’11 febbraio” - Maschere1 : Costa: 'Via le mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11' - Cronaca - ANSA -