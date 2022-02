Usa | un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato a Richland | diversi feriti – Le immagini

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Diverse persone sono rimaste ferite durante una sparatoria in undi(Washington), negli Stati Uniti. A darne notizia è la polizia di Kennewick emedia locali. Secondo quanto si apprende, i clienti e i dipendenti si sono nascosti nei magazzini, nei bagni e negli uffici fino all’arrivo degli agenti. Le forze dell’ordine hanno utilizzato i video di sorveglianza del negozio per identificare il sospetto. Ulteriori dettagli non sono ancora stati diffusi. February 7, 2022 February 7, 2022 Immagine di copertina: @Justin Berger Leggi anche: Germania, uno studente apre ilnell’università di Heidelberg: morta una donna Los Angeles, una 14enne uccisa per errore dalla polizia in un centro commerciale – Il video «Ci stanno sparando addosso»: il messaggio dei due ...

New York, 07 feb 21:20 - Unin possesso di un'arma da fuoco ha provocato il ferimento di dvierse persone all'interno di un negozio di alimentari della catena Fred Meyer a Richland, località nello stato di Washington situata ...