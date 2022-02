Tonali e l’antico spirito di Gattuso

Leggi su zon

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Chesi rispecchiasse in Rinoquesta è una storia che conoscono tutti. Circa due anni fa, l’allora patron del Brescia Cellino, decise di accontentare il suo giocatore che, nonostante le offerte milionarie giunte sul suo tavolo, decise di coronare il suo sogno: arrivare al Milan. Troppo forte l’amore per il rosso e il nero, troppo ghiotta quell’occasione di riuscire a vestire la maglia dei suoi idoli da bambino. Uno tra tutti rispecchiava l’indole del talento di Lodi, quel Gennaro Ivancosì tanto amato e rispettato. Un rispetto cheha avuto anche nella scelta del numero di maglia. Una chiamata a Rino che sintetizzò poi in un’intervista: “Ci siamo chiamati spesso io e Rino. Era solamente una chiamata per fargli sapere che sarei diventato un giocatore del Milan e che avrei preso l’8. La ...