(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ultima folliasi chiama “I Cavalieri di Al Aqsa” (Fursan al-Aqsa in arabo) un videogioco che da qualche settimana è scaricabile da internet anche in Italia. Un fatto che non è sfuggito alle Associazioni Italia Israele di Asti, Reggio Calabria e Savona che negli scorsi giorni hanno presentato alla Procura della Repubblica di Asti una denuncia per violazione degli articoli 270bis, 414 e 604 bis del Codice penale nei confronti degli ideatori e dei diffusori del videogioco che secondo il sito dell'Osservatorio Antisemitismo, sarebbero Nidal Munir Saleh Najm, brasiliano di 37 anni, il padre e il fratello. I tre dovranno rispondere quindi per atti di violenza con finalità di terrorismo, apologia di delitti aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici e istigazione alla violenza per motivi razziali, con l'aggravante dell'apologia della Shoah. Nel videogioco, ...

Advertising

Ste2566 : Spopola il videogame antisemita -

Ultime Notizie dalla rete : Spopola videogame

Panorama

L'ultima follia antisemita si chiama "I Cavalieri di Al Aqsa" (Fursan al - Aqsa in arabo) un videogioco che da qualche settimana è scaricabile da internet anche in Italia. Un fatto che non è sfuggito ...Ma ciò che i ragazzi vivono online - tramite serie tv, social network o- diventa oggetto ...legge a cui il genitore può ricorrere e si è di fronte a una serie tv come Squid Game che...Infine, impossibile non nominare Fortnite, un videogame che ha rivoluzionato il modo di giocare di moltissime persone, trasformandosi in un’ispirazione per software house e in un lanciatore di trend ...Un fan di Yu-Gi-Oh! è diventato virale in rete poiché il tappeto del suo salotto è un'enorme riproduzione del Drago Bianco Occhi Blu.