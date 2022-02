“Si spaccano il c***”. Caos a Non è l’Arena, in studio succede di tutto: tra Giletti e l’ospite finisce malissimo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Massimo Giletti furioso a ‘Non è l’Arena’. Tra i tanti temi toccati il conduttore si è concentrato sulla situazione dei ristoratori, raccogliendo alcune voci di imprenditori arrivati allo stremo strozzati dal caro energia e da 24 mesi di dura pandemia. Il duplice lockdown prima ed il crollo degli arrivi dall’estero ha dimezzato i profitti e, soprattutto nelle grandi città, spinto molti alla chiusura. Particolarmente dura ieri è stata la voce di Roberta Pepi, imprenditrice che ha accusato politica e governi. Nel dettaglio le critiche si sono rivolte al mancato controllo e alla speculazione sull’emergenza sanitaria e lucrato, ad esempio, sulle commesse di mascherine. “State perdendo la realtà, avete visto le bollette del dicembre 2020 e del dicembre 2021? Qui stiamo a 700 euro e qui a 2.800 euro”. Tra gli ospiti di Massimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Massimofurioso a ‘Non è’. Tra i tanti temi toccati il conduttore si è concentrato sulla situazione dei ristoratori, raccogliendo alcune voci di imprenditori arrivati allo stremo strozzati dal caro energia e da 24 mesi di dura pandemia. Il duplice lockdown prima ed il crollo degli arrivi dall’estero ha dimezzato i profitti e, sopratnelle grandi città, spinto molti alla chiusura. Particolarmente dura ieri è stata la voce di Roberta Pepi, imprenditrice che ha accusato politica e governi. Nel dettaglio le critiche si sono rivolte al mancato controllo e alla speculazione sull’emergenza sanitaria e lucrato, ad esempio, sulle commesse di mascherine. “State perdendo la realtà, avete visto le bollette del dicembre 2020 e del dicembre 2021? Qui stiamo a 700 euro e qui a 2.800 euro”. Tra gli ospiti di Massimo ...

