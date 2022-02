Secondo ko per la Miwa, la Basketball Lamezia espugna il PalaTedeschi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Cede ancora in casa la Miwa Energia Cestistica Benevento. La Basketball Lamezia espugna il PalaTedeschi 72-86 nella 3^ giornata di ritorno, infliggendo il Secondo ko di fila alla Cestistica. La compagine gialloblu stacca proprio quella sannita in classifica, salendo a quota 22 punti. Miwa che resta inchiodata a 20. Fin dalla palla a due Lamezia ha sempre avuto le redini del match. Inizio a rilento per i cinghiali, appena 4 i punti nei primi 6? di gara. La squadra di casa fatica sia in attacco che in difesa. La tripla di Alunderis sulla sirena del primo quarto rimette in ritmo la Miwa, ma gli ospiti chiudono avanti di otto punti. Nel Secondo quarto gli azzurrocelesti provano ad ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Cede ancora in casa laEnergia Cestistica Benevento. Lail72-86 nella 3^ giornata di ritorno, infliggendo ilko di fila alla Cestistica. La compagine gialloblu stacca proprio quella sannita in classifica, salendo a quota 22 punti.che resta inchiodata a 20. Fin dalla palla a dueha sempre avuto le redini del match. Inizio a rilento per i cinghiali, appena 4 i punti nei primi 6? di gara. La squadra di casa fatica sia in attacco che in difesa. La tripla di Alunderis sulla sirena del primo quarto rimette in ritmo la, ma gli ospiti chiudono avanti di otto punti. Nelquarto gli azzurrocelesti provano ad ...

