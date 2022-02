Sci alpino, Marta Bassino in lacrime: “Dispiacere enorme, devo guardare avanti” (Di lunedì 7 febbraio 2022) La delusione è enorme e la si vede tutta nello sguardo con cui Marta Bassino si presenta ai microfoni dei giornalisti dopo la prima manche del gigante delle Olimpiadi di Pechino 2022. Una gara che per la piemontese è durata solamente tre porte, visto che è scivolata immediatamente sul ripido iniziale, vedendo sfumare tutti i sogni di una gara che attendeva con tante speranze e ambizioni importanti. Con le lacrime agli occhi, Bassino ha provato ad analizzare quei pochi secondi in cui è rimasta in pista e la successiva caduta. “Sono partita e mi sono ritrovata subito in terra. E’ stato tutto troppo veloce. E’ stato davvero stranissimo e deve far passare questo momento, perchè il Dispiacere è davvero enorme”. Sci alpino, Marta ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) La delusione èe la si vede tutta nello sguardo con cuisi presenta ai microfoni dei giornalisti dopo la prima manche del gigante delle Olimpiadi di Pechino 2022. Una gara che per la piemontese è durata solamente tre porte, visto che è scivolata immediatamente sul ripido iniziale, vedendo sfumare tutti i sogni di una gara che attendeva con tante speranze e ambizioni importanti. Con leagli occhi,ha provato ad analizzare quei pochi secondi in cui è rimasta in pista e la successiva caduta. “Sono partita e mi sono ritrovata subito in terra. E’ stato tutto troppo veloce. E’ stato davvero stranissimo e deve far passare questo momento, perchè ilè davvero”. Sci...

