Sanremo 2022, Francesca Michielin bloccata nel bagno poco prima dell’esibizione (Video) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sanremo 2022, Francesca Michielin, poco prima dell’esibizione di Emma Marrone, è rimasta bloccata in bagno. Il Video è virale Francesca Michielin a Sanremo 2022 ha accompagnato come direttore d’orchestra l’amica Emma Marrone. E non solo: le due artiste sono salite sul palco insieme per duettare anche sulle note di Baby One More Time. Durante la trasmissione Dietro Festival andato in onda ieri sera sono stati raccontati i momenti del dietro le quinte dei 25 big in gara. Francesca Michielin è stata protagonista di un fatto inedito, ossia è rimasta bloccata nel bagno del teatro Ariston, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)di Emma Marrone, è rimastain. Ilè viraleha accompagnato come direttore d’orchestra l’amica Emma Marrone. E non solo: le due artiste sono salite sul palco insieme per duettare anche sulle note di Baby One More Time. Durante la trasmissione Dietro Festival andato in onda ieri sera sono stati raccontati i momenti del dietro le quinte dei 25 big in gara.è stata protagonista di un fatto inedito, ossia è rimastaneldel teatro Ariston, ...

Advertising

RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - zazoomblog : Anche a Sanremo vince l’interpretazione. I musei restano in attesa - #Anche #Sanremo #vince - cinismoepesto : per me è il fatto che nessuno censuri il nome del vincitore morale di sanremo 2022 sapendo benissimo che lui si cer… -