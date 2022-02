PSG | Leonardo verso l’addio | spunta un ex Juve per sostituirlo

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo Mbappè, a fine stagione il PSG, potrebbe salutare un altro volto storico del club. Infatti la dirigenza parigina sta seriamente pensando di rimpiazzare l’ormai storico d.s..7 Fabio Paratici attualmente d.s del Tottenhamè infatti d.s del PSG dal 2019, dopo aver ricoperto già la stessa carica dal 2011 al 2013. Secondo alcuni media francesi il PSG avrebbe già individuato il sostituto, che tra l’altro è un’ ex conoscenza della Serie A: Fabio Paratici. Fabio Paratici dovrebbe risolvere il suo contratto attualmente in vigore con il Tottenham, per poter poi sposare il nuovo progetto del PSG.

Ultime Notizie dalla rete : PSG Leonardo

l'ex Real Madrid rappresenta l'investimento ideale per le big del Vecchio Continente come il Psg. La squadra parigina lo segue da tempo e già in passato ha provato a strappare il sì del Milan. L'ex rossonero...
Il Psg insiste per Marco Asensio: l'attaccante del Real Madrid, riferisce Le10Sport, è uno degli obiettivi di Leonardo per l'estate.
Si pensava che il suo addio al Barcellona potesse concretizzarsi già a gennaio, e invece il Psg ha deciso di non affondare il colpo nel mercato invernale. Anzi, secondo quanto riportato da sport.es, ...