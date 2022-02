Proteste Ottawa: dichiarato lo stato di emergenza (Di lunedì 7 febbraio 2022) In seguito a delle Proteste contro le restrizioni anti Covid Jim Watson, sindaco di Ottawa, ha dichiarato lo stato di emergenza. Le Proteste hanno portato all’occupazione della capitale canadese, automobili e tende hanno bloccato la circolazione delle strade. Inutili gli interventi delle Forze dell’Ordine: il numero di protestanti è troppo elevato. L’obbligo vaccinale è la causa scatenante dello stato di emergenza Le Proteste che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza a Ottawa sono legate alle restrizioni anti Covid. I camionisti si sono rivoltati all’obbligo vaccinale stabilito per coloro che varcano la frontiera con gli Stati Uniti. I manifestanti, presenti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) In seguito a dellecontro le restrizioni anti Covid Jim Watson, sindaco di, halodi. Lehanno portato all’occupazione della capitale canadese, automobili e tende hanno bloccato la circolazione delle strade. Inutili gli interventi delle Forze dell’Ordine: il numero di protestanti è troppo elevato. L’obbligo vaccinale è la causa scatenante dellodiLeche hanno portato alla dichiarazione dellodisono legate alle restrizioni anti Covid. I camionisti si sono rivoltati all’obbligo vaccinale stabilito per coloro che varcano la frontiera con gli Stati Uniti. I manifestanti, presenti ...

