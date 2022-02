Picchia la compagna incinta in strada: presa a morsi davanti ai passanti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lei voleva lasciarlo ma lui non voleva e, per questo, ha iniziato a Picchiarla. La gravidanza della donnna non ha fermato la mano violenta di un 27enne di Pozzuoli, operaio già noto alle forze dell’ordine ora in carcere. I... Leggi su europa.today (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lei voleva lasciarlo ma lui non voleva e, per questo, ha iniziato arla. La gravidanza della donnna non ha fermato la mano violenta di un 27enne di Pozzuoli, operaio già noto alle forze dell’ordine ora in carcere. I...

