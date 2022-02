Pechino 2022: short track, Fontana in finale nei 500 donne (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino, 7 feb. (Adnkronos) - La campionessa azzurra Arianna Fontana ha vinto la sua semifinale e si è qualificata per la finale di short track nei 500 metri femminili. Quinta Arianna Valcepina impegnata nella stessa semifinale. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022), 7 feb. (Adnkronos) - La campionessa azzurra Ariannaha vinto la sua semie si è qualificata per ladinei 500 metri femminili. Quinta Arianna Valcepina impegnata nella stessa semi

