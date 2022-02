“Non è la cameriera di nessuno!”: Kabir Bedi oltrepassa il limite, tensione alle stelle al GF Vip (Di lunedì 7 febbraio 2022) Kabir Bedi esce allo scoperto e affronta l’ex Miss Italia in un inaspettato confronto in cucina al GF Vip: è stato escluso dai giochi? Kabir Bedi (fonte youtube)La puntata di questa sera del GF Vip promette di essere una potenziale polveriera. C’è molta carne al fuoco, e i concorrenti saranno messi di fronte agli ultimi accadimenti intercorsi in Casa. L’improbabile protagonista dell’ultimo e inaspettato scontro è l’attore indiano Kabir Bedi, assurto agli onori della celebrità grazie alla fortunata fiction di fine anni ’70 “Sandokan“. Se il protagonista della serie tv era il tenebroso e affascinante Sandokan, Kabir Bedi invece si è sempre rivelato un personaggio tranquillo e riflessivo, forse complice il retaggio indiano o l’età avanzata. Dal suo ... Leggi su specialmag (Di lunedì 7 febbraio 2022)esce allo scoperto e affronta l’ex Miss Italia in un inaspettato confronto in cucina al GF Vip: è stato escluso dai giochi?(fonte youtube)La puntata di questa sera del GF Vip promette di essere una potenziale polveriera. C’è molta carne al fuoco, e i concorrenti saranno messi di fronte agli ultimi accadimenti intercorsi in Casa. L’improbabile protagonista dell’ultimo e inaspettato scontro è l’attore indiano, assurto agli onori della celebrità grazie alla fortunata fiction di fine anni ’70 “Sandokan“. Se il protagonista della serie tv era il tenebroso e affascinante Sandokan,invece si è sempre rivelato un personaggio tranquillo e riflessivo, forse complice il retaggio indiano o l’età avanzata. Dal suo ...

pr3ttymf : non ho onlyfans e mai lo avrò mi fa solo ridere sto ragionamento. a nessuno interessa di cosa fa la cameriera nel t… - Lamoruso71 : RT @TizianaMele89: Come può Kabir anche solo pensare che Manila non abbia cucinato per lui perché ha votato Barù per la finale e non lei? N… - TizianaMele89 : Come può Kabir anche solo pensare che Manila non abbia cucinato per lui perché ha votato Barù per la finale e non l… - maiohosonno1 : RT @koala_moonlight: MANILA NON È LA CAMERIERA NON È OBBLIGATA A PORTARE IL CIBO A NESSUNO #jeru - La_B92 : RT @koala_moonlight: MANILA NON È LA CAMERIERA NON È OBBLIGATA A PORTARE IL CIBO A NESSUNO #jeru

