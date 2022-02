Nike non sarà più sponsor di Mason Greenwood (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si è interrotto il rapporto di sponsorizzazione tra Mason Greenwood e Nike. Il calciatore classe 2001 non sarà più “vestito” dalla multinazionale statunitense dopo il suo arresto per le violenze e gli abusi ai danni della sua ex fidanzata, la modella Harriet Robson. L’attaccante del Manchester United è stato arrestato alla fine del mese scorso L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si è interrotto il rapporto diizzazione tra. Il calciatore classe 2001 nonpiù “vestito” dalla multinazionale statunitense dopo il suo arresto per le violenze e gli abusi ai danni della sua ex fidanzata, la modella Harriet Robson. L’attaccante del Manchester United è stato arrestato alla fine del mese scorso L'articolo

