Nasce Innovation Ecosystem di Smact e Infocamere: ricerca e impresa nell’integrazione di tecnologie 4.0 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una spinta alle tecnologie 4.0 e alla contaminazione fra ricerca e impresa: è la base di Innovation Ecosystem, frutto del nuovo accordo fra Infocamere – società delle Camere di Commercio per l’innovazione digitale – e Smact SpA, il Centro di Competenza Industria 4.0 nato per favorire la collaborazione tra ricerca e impresa nell’integrazione di tecnologie innovative. L’Innovation Ecosystem – così viene chiamato il progetto – punta a migliorare la capacità innovativa delle imprese aderenti e ad integrare la ricerca con l’industria, la tecnologia con l’innovazione, anche supportata dalla partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali o europei. ... Leggi su fmag (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una spinta alle4.0 e alla contaminazione fra: è la base di, frutto del nuovo accordo fra– società delle Camere di Commercio per l’innovazione digitale – eSpA, il Centro di Competenza Industria 4.0 nato per favorire la collaborazione tradiinnovative. L’– così viene chiamato il progetto – punta a migliorare la capacità innovativa delle imprese aderenti e ad integrare lacon l’industria, la tecnologia con l’innovazione, anche supportata dalla partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali o europei. ...

