M5s | sospesi in via cautelare lo statuto e la nomina di Giuseppe Conte come presidente | accolto il ricorso di un gruppo di attivisti

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il giudice della settima sezione civile del tribunale di Napoli, Gian Piero Scoppa, ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il Movimento 5 Stelle ha modificato il proprioe designato. I provvedimenti (che risalgono rispettivamente al 3 e al 5 agosto) sono stati resi inefficaci in viaper la sussistenza di “gravi vizi nel processo decisionale” (in primis l’esclusione dal voto di oltre un terzo degli iscritti e il conseguente mancato raggiungimento del quorum) nell’ambito delpromosso a ottobre 2021 da undi, difesi dall’avvocato Lorenzo Borrè e supportati da decine di iscritti che hanno contribuito al pagamento delle spese legali. L'articolo ...

Gabriele Lorenzoni è un deputato e dal 22 gennaio 2020 facilitatore regionale per le relazioni interne con gli eletti del ... di lavoro, o di salute; essere sospesi dal proprio lavoro (sanitari, ... Da Napoli arrivano nuove grane per il Movimento 5 Stelle. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il Tribunale del capoluogo partenopeo ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha ... Il Tribunale di Napoli sospende le due delibere con cui il M5S ha modificato il suo statuto e scelto Giuseppe Conte come presidente dei pentastellati. I provvedimenti fatti dal M5S e risalenti ad ...