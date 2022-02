Lotta scudetto, il giornalista non ha dubbi: “È lei l’anti-Inter!” (Di lunedì 7 febbraio 2022) In una lunga intervista rilasciata nel pomeriggio a TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti, tra gli argomenti, ha parlato anche della Lotta scudetto di questa stagione, spendendo parole positive sul Napoli di Luciano Spalletti. Secondo il cronista, sono gli azzurri i veri antagonisti dell’Inter capolista, nonché principale candidata alla vittoria del tricolore: “Il Napoli è sempre stato l’anti-Inter, fin dall’inizio. Ha lasciato punti per strada perché ha perso sei titolari su dieci, ma adesso si sente meno. L’allenatore sa gestire il gruppo, e poi hanno un centravanti straordinario, un po’ scombinato come Cerezo, che quando parte non lo prendi. E anche in area la prende lui, soprattutto di testa“. SconcertiSconcerti ha poi elogiato anche il tecnico, definendolo come uno dei più affidabili: “Spalletti è sempre ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) In una lunga intervista rilasciata nel pomeriggio a TMW Radio, ilMario Sconcerti, tra gli argomenti, ha parlato anche delladi questa stagione, spendendo parole positive sul Napoli di Luciano Spalletti. Secondo il cronista, sono gli azzurri i veri antagonisti dell’Inter capolista, nonché principale candidata alla vittoria del tricolore: “Il Napoli è sempre stato-Inter, fin dall’inizio. Ha lasciato punti per strada perché ha perso sei titolari su dieci, ma adesso si sente meno. L’allenatore sa gestire il gruppo, e poi hanno un centravanti straordinario, un po’ scombinato come Cerezo, che quando parte non lo prendi. E anche in area la prende lui, soprattutto di testa“. SconcertiSconcerti ha poi elogiato anche il tecnico, definendolo come uno dei più affidabili: “Spalletti è sempre ...

