Le Borse europee migliorano, Milano resta in rosso. Spread ai massimi da estate 2020 sopra 160 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Contrastati i mercati asiatici con la Borsa cinese che ha riaperto al rialzo dopo il lungo stop per le feste del Capodanno. Prende fiato il petrolio Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Contrastati i mercati asiatici con la Borsa cinese che ha riaperto al rialzo dopo il lungo stop per le feste del Capodanno. Prende fiato il petrolio

Advertising

classcnbc : PAROLA A LAGARDE Borse europee in verde tranne Piazza Affari che lascia sul terreno l'1,2% Mercati con occhi punt… - zappas10 : RT @sole24ore: ?? Borse europee in rosso, Milano la peggiore. Spread ai massimi da estate 2020 sopra quota 160 punti base #Borse #Cina #Sai… - drubald : RT @sole24ore: ?? Borse europee in rosso, Milano la peggiore. Spread ai massimi da estate 2020 sopra quota 160 punti base #Borse #Cina #Sai… - lyllalara : RT @sole24ore: ?? Borse europee in rosso, Milano la peggiore. Spread ai massimi da estate 2020 sopra quota 160 punti base #Borse #Cina #Sai… - Daviditautde : RT @sole24ore: ?? Borse europee in rosso, Milano la peggiore. Spread ai massimi da estate 2020 sopra quota 160 punti base #Borse #Cina #Sai… -